Ціна IguVerse IGU (IGU)
Поточна ціна IguVerse IGU (IGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256,87K USD. Ціна IGU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IguVerse IGU:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни IguVerse IGU протягом дня — -29,94%
- циркуляційна пропозиція – 291,52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IguVerse IGU до USD становила $ -0,000374592213526883.
За останні 30 днів зміна ціни IguVerse IGU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IguVerse IGU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IguVerse IGU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000374592213526883
|-29,94%
|30 днів
|$ 0
|-54,46%
|60 днів
|$ 0
|-36,47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IguVerse IGU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,13%
-29,94%
-38,80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IguVerse is a Web3 application that connects the worlds of crypto and social media to let pet owners and pet lovers from all over the world earn rewards with their social media activities. IguVerse connects real social media users and advertisers to create native & reliable advertising made possible with a decentralized ad platform being built on the basis of our gamified app. In the past, pet lovers had no ability to monetise their social media without having a big following while their data has been being sold and bought with little oversight from them. Our app challenges this standard — now everyone can earn by doing simple tasks they love doing anyway! It’s a SocialFi solution that is using the power of AI to the fullest extent. We’re the first among blockchain projects who managed to utilize the power of state-of-the-art AI models. The models used in the IguVerse app are able to create high-quality art that rivals that of traditional artists. IguVererse redefines the whole concept of NFT using AI / ML technologies. Unique user-generated NFTs will become the new standard NFT 2.0, dethroning faceless collections.
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