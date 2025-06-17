Сьогоднішня ціна IguVerse IGU (IGU)

Поточна ціна IguVerse IGU (IGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 256,87K USD. Ціна IGU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IguVerse IGU:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни IguVerse IGU протягом дня — -29,94%

- циркуляційна пропозиція – 291,52M USD

Отримуйте оновлення цін IGU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IGU.