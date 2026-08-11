Сьогоднішня ціна IGRA

Поточна ціна IGRA (IGRA) сьогодні становить $ 0,00702075, зі зміною 0,53% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IGRA до USD становить $ 0,00702075 за IGRA.

IGRA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 370 751, з циркуляційною пропозицією у 52,81M IGRA. Протягом останніх 24 годин IGRA торгувався між $ 0,00692933 (мінімум) та $ 0,00710058 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00799582, тоді як історичний мінімум — $ 0,00368711.

У короткостроковій динаміці IGRA змінився на +0,00% за останню годину та на +3,51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 218,85.

Ринкова інформація щодо IGRA (IGRA)

Ринкова капіталізація $ 370,75K$ 370,75K $ 370,75K Обсяг (за 24 год) $ 218,85$ 218,85 $ 218,85 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,53M$ 7,53M $ 7,53M Циркуляційне постачання 52,81M 52,81M 52,81M Загальна пропозиція 1 072 351 533,564814 1 072 351 533,564814 1 072 351 533,564814

Поточна ринкова капіталізація IGRA — $ 370,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 218,85. Циркуляційна пропозиція IGRA — 52,81M, зі загальною пропозицією 1072351533.564814. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,53M.