Сьогоднішня ціна Ignore Fud (4TOKEN)

Поточна ціна Ignore Fud (4TOKEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.42K USD. Ціна 4TOKEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ignore Fud:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.14 USD

- зміна ціни Ignore Fud протягом дня — -12.96%

- циркуляційна пропозиція – 22.48B USD

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