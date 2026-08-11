Яка зараз ціна Ignition Staked FOGO?

Ignition Staked FOGO (IFOGO) торгують за ₴0.4555036930783240560000, що відображає зміну ціни на рівні 1.90% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Ignition Staked FOGO у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Liquid Staking Tokens,Fogo Ecosystem, IFOGO часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують IFOGO сьогодні?

За останні 24 години IFOGO зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Ignition Staked FOGO?

Сьогодні в обігу знаходиться 134256896.8724614 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг IFOGO?

Наразі Ignition Staked FOGO займає ринковий рейтинг №-- з ринковою капіталізацією ₴61154540.14576553280000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Ignition Staked FOGO за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 1.90% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Ignition Staked FOGO порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Liquid Staking Tokens,Fogo Ecosystem IFOGO демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.