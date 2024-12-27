Ціна Ignition FBTC (FBTC)
Поточна ціна Ignition FBTC (FBTC) сьогодні становить 96,801 USD з ринковою капіталізацією $ 87.38M USD. Ціна FBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ignition FBTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 845.09K USD
- зміна ціни Ignition FBTC протягом дня — +1.20%
- циркуляційна пропозиція – 902.07 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ignition FBTC до USD становила $ +1,145.46.
За останні 30 днів зміна ціни Ignition FBTC до USD становила $ +3,766.1977866000.
За останні 60 днів зміна ціни Ignition FBTC до USD становила $ +40,236.6811839000.
За останні 90 днів зміна ціни Ignition FBTC до USD становила $ +31,015.47625446842.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1,145.46
|+1.20%
|30 днів
|$ +3,766.1977866000
|+3.89%
|60 днів
|$ +40,236.6811839000
|+41.57%
|90 днів
|$ +31,015.47625446842
|+47.15%
Останній аналіз цін Ignition FBTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.67%
+1.20%
+3.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ignition — Liberating the Growth Power of Bitcoin Ignition is dedicated to liberating the growth power of Bitcoin, allowing it to thrive across all blockchains. Supported by core contributors Mantle and Antalpha Prime, Ignition is paving the way for a low-friction and interoperable future. It extends Bitcoin’s functionality beyond its traditional role as a store of value, and transforms it into a reliable asset for cross-chain integrations and diverse yield opportunities. FBTC — Earn more yield than ever on your idle Bitcoin Ignition introduces $FBTC, an omnichain Bitcoin asset pegged 1:1 to $BTC, aimed at elevating Bitcoin’s accessibility and utility. As a secure, decentralized, and composable liquid Bitcoin asset with deep liquidity, $FBTC can be used at scale and easily integrated into various yield enhancement strategies like liquidity pooling, collateral, and staking. Under Ignition, $FBTC's growth will be driven by a comprehensive roadmap and strong developer support, ensuring its long-term success and sustainable growth.
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