Сьогоднішня ціна Ignition FBTC (FBTC)

Поточна ціна Ignition FBTC (FBTC) сьогодні становить 96,801 USD з ринковою капіталізацією $ 87.38M USD. Ціна FBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ignition FBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 845.09K USD

- зміна ціни Ignition FBTC протягом дня — +1.20%

- циркуляційна пропозиція – 902.07 USD

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