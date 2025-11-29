Що таке IGGY

Токеноміка та аналіз ціни Iggy The Iguana (IGGY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Iggy The Iguana (IGGY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31,58K $ 31,58K $ 31,58K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 31,58K $ 31,58K $ 31,58K Історичний максимум: $ 0,00110577 $ 0,00110577 $ 0,00110577 Історичний мінімум: $ 0,0000169 $ 0,0000169 $ 0,0000169 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Iggy The Iguana (IGGY) Купити IGGY зараз!

Інформація Iggy The Iguana (IGGY) Офіційний вебсайт: https://iggycto.vip/

Токеноміка Iggy The Iguana (IGGY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Iggy The Iguana (IGGY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IGGY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IGGY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IGGY, досліджуйте ціну токена IGGY в реальному часі!

Прогноз ціни IGGY Хочете знати, куди рухається IGGY? Наша сторінка прогнозу ціни IGGY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена IGGY зараз!

