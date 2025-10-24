Актуальна ціна Iggy The Iguana сьогодні становить 0,00014281 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IGGY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IGGY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Iggy The Iguana сьогодні становить 0,00014281 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IGGY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IGGY на MEXC вже зараз.

Ціна Iggy The Iguana (IGGY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 IGGY до USD:

$0,00014281
$0,00014281$0,00014281
0,00%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Iggy The Iguana (IGGY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:18:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Iggy The Iguana (IGGY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00014083
$ 0,00014083$ 0,00014083
Мін. за 24 год
$ 0,00014468
$ 0,00014468$ 0,00014468
Макс. за 24 год

$ 0,00014083
$ 0,00014083$ 0,00014083

$ 0,00014468
$ 0,00014468$ 0,00014468

$ 0,00110577
$ 0,00110577$ 0,00110577

$ 0,0001385
$ 0,0001385$ 0,0001385

--

+0,01%

-6,70%

-6,70%

Актуальна ціна Iggy The Iguana (IGGY) становить $0,00014281. За останні 24 години IGGY торгувався між мінімумом у $ 0,00014083 і максимумом у $ 0,00014468, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IGGY становить $ 0,00110577, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0001385.

Що стосується короткострокових результатів, то IGGY змінився на -- за останню годину, +0,01% за 24 години та на -6,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Iggy The Iguana (IGGY)

$ 142,81K
$ 142,81K$ 142,81K

--
----

$ 142,81K
$ 142,81K$ 142,81K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Iggy The Iguana — $ 142,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IGGY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142,81K.

Історія ціни Iggy The Iguana (IGGY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Iggy The Iguana до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Iggy The Iguana до USD становила $ -0,0001064601.
За останні 60 днів зміна ціни Iggy The Iguana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Iggy The Iguana до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,01%
30 днів$ -0,0001064601-74,54%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Iggy The Iguana (IGGY)

$IGGY's origins can be traced back to an iguana named Iggy. According to several prominent media outlets, including New York Magazine and Mashable, Iggy fell from a chair during dinner, somersaulting himself and knocking over a salad. Twitter user @connerhallmark's sharing of the incident further fueled the story, turning Iggy into a cultural symbol of the "innocently injured" online hero. On platforms like Reddit, TikTok, and X, comedic videos centered around Iggy have been recreated, and his unique meme culture has continuously evolved, forming a highly recognizable humorous community memory. Subsequently, the $IGGY token was created on Ethereum

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Iggy The Iguana (IGGY)

Прогноз ціни Iggy The Iguana (USD)

Скільки коштуватиме Iggy The Iguana (IGGY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Iggy The Iguana (IGGY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Iggy The Iguana.

Перегляньте прогноз ціни Iggy The Iguana вже зараз!

IGGY до місцевих валют

Токеноміка Iggy The Iguana (IGGY)

Розуміння токеноміки Iggy The Iguana (IGGY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IGGY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Iggy The Iguana (IGGY)

Скільки сьогодні коштує Iggy The Iguana (IGGY)?
Актуальна ціна IGGY у USD становить 0,00014281 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна IGGY до USD?
Поточна ціна IGGY до USD — $ 0,00014281. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Iggy The Iguana?
Ринкова капіталізація IGGY — $ 142,81K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція IGGY?
Циркуляційна пропозиція IGGY — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) IGGY?
IGGY досяг історичної максимальної ціни у 0,00110577 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IGGY?
Історична мінімальна ціна IGGY становила 0,0001385 USD.
Який обсяг торгівлі IGGY?
Актуальний обсяг торгівлі IGGY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна IGGY цього року?
IGGY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IGGY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:18:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Iggy The Iguana (IGGY)

10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.