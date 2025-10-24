Інформація щодо ціни Iggy The Iguana (IGGY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00014083 $ 0,00014083 $ 0,00014083 Мін. за 24 год $ 0,00014468 $ 0,00014468 $ 0,00014468 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00014083$ 0,00014083 $ 0,00014083 Макс. за 24 год $ 0,00014468$ 0,00014468 $ 0,00014468 Рекордний максимум $ 0,00110577$ 0,00110577 $ 0,00110577 Найнижча ціна $ 0,0001385$ 0,0001385 $ 0,0001385 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,70% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,70%

Актуальна ціна Iggy The Iguana (IGGY) становить $0,00014281. За останні 24 години IGGY торгувався між мінімумом у $ 0,00014083 і максимумом у $ 0,00014468, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IGGY становить $ 0,00110577, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0001385.

Що стосується короткострокових результатів, то IGGY змінився на -- за останню годину, +0,01% за 24 години та на -6,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Iggy The Iguana (IGGY)

Ринкова капіталізація $ 142,81K$ 142,81K $ 142,81K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 142,81K$ 142,81K $ 142,81K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Iggy The Iguana — $ 142,81K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IGGY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 142,81K.