Ціна iFortune (IFC)
Поточна ціна iFortune (IFC) сьогодні становить 0.20003 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iFortune:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 765.55 USD
- зміна ціни iFortune протягом дня — +13.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iFortune до USD становила $ +0.02394447.
За останні 30 днів зміна ціни iFortune до USD становила $ +0.0855957174.
За останні 60 днів зміна ціни iFortune до USD становила $ +0.0325020145.
За останні 90 днів зміна ціни iFortune до USD становила $ -0.00977328211071192.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02394447
|+13.60%
|30 днів
|$ +0.0855957174
|+42.79%
|60 днів
|$ +0.0325020145
|+16.25%
|90 днів
|$ -0.00977328211071192
|-4.65%
Останній аналіз цін iFortune: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
+13.60%
+29.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The FORTUNE MACHINE is a smartphone app that offers the staking and mining functionality, while iFORTUNE is a Bep20 token developed on the Binance smart chain.
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