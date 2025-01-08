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Ціна iFortune (IFC)

USD

Графік ціни iFortune (IFC) в реальному часі

$0.20003
$0.20003$0.20003
+13.50%(1D)

Сьогоднішня ціна iFortune (IFC)

Поточна ціна iFortune (IFC) сьогодні становить 0.20003 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IFC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iFortune:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 765.55 USD
- зміна ціни iFortune протягом дня — +13.60%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники iFortune (IFC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iFortune до USD становила $ +0.02394447.
За останні 30 днів зміна ціни iFortune до USD становила $ +0.0855957174.
За останні 60 днів зміна ціни iFortune до USD становила $ +0.0325020145.
За останні 90 днів зміна ціни iFortune до USD становила $ -0.00977328211071192.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.02394447+13.60%
30 днів$ +0.0855957174+42.79%
60 днів$ +0.0325020145+16.25%
90 днів$ -0.00977328211071192-4.65%

Аналіз цін iFortune (IFC)

Останній аналіз цін iFortune: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.173977
$ 0.173977$ 0.173977

$ 0.200767
$ 0.200767$ 0.200767

$ 54.76
$ 54.76$ 54.76

+0.06%

+13.60%

+29.36%

Ринкова інформація iFortune (IFC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 765.55
$ 765.55$ 765.55

0.00
0.00 0.00

Що таке iFortune ( IFC)

The FORTUNE MACHINE is a smartphone app that offers the staking and mining functionality, while iFORTUNE is a Bep20 token developed on the Binance smart chain.

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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