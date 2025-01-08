Сьогоднішня ціна iFARM (IFARM)

Поточна ціна iFARM (IFARM) сьогодні становить 73.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IFARM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iFARM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.20 USD

- зміна ціни iFARM протягом дня — -8.08%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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