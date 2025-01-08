Ціна iFARM (IFARM)
Поточна ціна iFARM (IFARM) сьогодні становить 73.14 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IFARM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iFARM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.20 USD
- зміна ціни iFARM протягом дня — -8.08%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iFARM до USD становила $ -6.43505988381136.
За останні 30 днів зміна ціни iFARM до USD становила $ -18.8164206120.
За останні 60 днів зміна ціни iFARM до USD становила $ +11.6396970780.
За останні 90 днів зміна ціни iFARM до USD становила $ +8.16415320377793.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -6.43505988381136
|-8.08%
|30 днів
|$ -18.8164206120
|-25.72%
|60 днів
|$ +11.6396970780
|+15.91%
|90 днів
|$ +8.16415320377793
|+12.56%
Останній аналіз цін iFARM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.00%
-8.08%
+2.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iFARM is the interest-bearing version of Harvest’s FARM rewards token; similar to xSUSHI or bBADGER, it is a receipt for depositing FARM into the Harvest Profitsharing pool, where it receives a steady flow of the protocol's farming profits and it is redeemable for the underlying FARM at an increasing rate.
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