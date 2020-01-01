Токеноміка IF Science (IFSCI) Дізнайтеся ключову інформацію про IF Science (IFSCI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація IF Science (IFSCI) IF Science is the first end-to-end AI solution in DeSci featuring its proprietary native IF-SCI MAC Framework and Nutritional Data Annotation Platform that seeks to fine-tune and train AI models. The underlying tech is powered by IFSCI-Multi Agent Control, a sophisticated food recognition framework for Intermittent Fasting (IF). This framework provides a comprehensive multi-model, multi-agent system specifically designed for food analysis and dietary tracking in IF contexts. By leveraging powerful agent orchestration capabilities, it enables accurate food identification, nutritional analysis, and dietary compliance verification. Aside from IF Science agentic framework, its annotation platform also acts as a knowledge pipeline. IF Science seeks to become a comprehensive end-to-end AI solution—from precise annotation to cutting-edge model fine-tuning/training, and enterprise-grade dataset commercialization. Офіційний вебсайт: https://ifsci.wtf/ Whitepaper: https://s.ifsci.wtf/static/whitepaper.pdf Купити IFSCI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни IF Science (IFSCI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена IF Science (IFSCI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 42,26K $ 42,26K $ 42,26K Загальна пропозиція: $ 949,99M $ 949,99M $ 949,99M Циркуляційна пропозиція: $ 949,99M $ 949,99M $ 949,99M FDV (повністю розведена вартість): $ 42,26K $ 42,26K $ 42,26K Історичний максимум: $ 0,00782424 $ 0,00782424 $ 0,00782424 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну IF Science (IFSCI)

Токеноміка IF Science (IFSCI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки IF Science (IFSCI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IFSCI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IFSCI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IFSCI, досліджуйте ціну токена IFSCI в реальному часі!

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