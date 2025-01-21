Ціна IF Science (IFSCI)
Поточна ціна IF Science (IFSCI) сьогодні становить 0.00615348 USD з ринковою капіталізацією $ 5.85M USD. Ціна IFSCI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IF Science:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 361.16K USD
- зміна ціни IF Science протягом дня — +101.68%
- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IF Science до USD становила $ +0.0031023.
За останні 30 днів зміна ціни IF Science до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IF Science до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IF Science до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0031023
|+101.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IF Science: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.02%
+101.68%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IF Science is the first end-to-end AI solution in DeSci featuring its proprietary native IF-SCI MAC Framework and Nutritional Data Annotation Platform that seeks to fine-tune and train AI models. The underlying tech is powered by IFSCI-Multi Agent Control, a sophisticated food recognition framework for Intermittent Fasting (IF). This framework provides a comprehensive multi-model, multi-agent system specifically designed for food analysis and dietary tracking in IF contexts. By leveraging powerful agent orchestration capabilities, it enables accurate food identification, nutritional analysis, and dietary compliance verification. Aside from IF Science agentic framework, its annotation platform also acts as a knowledge pipeline. IF Science seeks to become a comprehensive end-to-end AI solution—from precise annotation to cutting-edge model fine-tuning/training, and enterprise-grade dataset commercialization.
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