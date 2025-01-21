Сьогоднішня ціна IF Science (IFSCI)

Поточна ціна IF Science (IFSCI) сьогодні становить 0.00615348 USD з ринковою капіталізацією $ 5.85M USD. Ціна IFSCI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IF Science:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 361.16K USD

- зміна ціни IF Science протягом дня — +101.68%

- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD

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