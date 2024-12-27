Сьогоднішня ціна iETH v1 (IETH)

Поточна ціна iETH v1 (IETH) сьогодні становить 3,944.62 USD з ринковою капіталізацією $ 419.57K USD. Ціна IETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iETH v1:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни iETH v1 протягом дня — +1.00%

- циркуляційна пропозиція – 106.37 USD

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