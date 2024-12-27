Ціна iETH v1 (IETH)
Поточна ціна iETH v1 (IETH) сьогодні становить 3,944.62 USD з ринковою капіталізацією $ 419.57K USD. Ціна IETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iETH v1:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни iETH v1 протягом дня — +1.00%
- циркуляційна пропозиція – 106.37 USD
Отримуйте оновлення цін IETH до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IETH.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iETH v1 до USD становила $ +39.13.
За останні 30 днів зміна ціни iETH v1 до USD становила $ -41.0540271120.
За останні 60 днів зміна ціни iETH v1 до USD становила $ +1,409.1760488000.
За останні 90 днів зміна ціни iETH v1 до USD становила $ +873.292646734338.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +39.13
|+1.00%
|30 днів
|$ -41.0540271120
|-1.04%
|60 днів
|$ +1,409.1760488000
|+35.72%
|90 днів
|$ +873.292646734338
|+28.43%
Останній аналіз цін iETH v1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.67%
+1.00%
+7.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 IETH до AUD
A$6,311.392
|1 IETH до GBP
￡3,116.2498
|1 IETH до EUR
€3,747.389
|1 IETH до USD
$3,944.62
|1 IETH до MYR
RM17,632.4514
|1 IETH до TRY
₺138,929.5164
|1 IETH до JPY
¥621,948.2354
|1 IETH до RUB
₽415,644.6094
|1 IETH до INR
₹337,343.9024
|1 IETH до IDR
Rp63,622,894.3186
|1 IETH до PHP
₱229,537.4378
|1 IETH до EGP
￡E.200,662.8194
|1 IETH до BRL
R$24,377.7516
|1 IETH до CAD
C$5,680.2528
|1 IETH до BDT
৳470,593.166
|1 IETH до NGN
₦6,106,192.8676
|1 IETH до UAH
₴165,121.7932
|1 IETH до VES
Bs201,175.62
|1 IETH до PKR
Rs1,096,328.2366
|1 IETH до KZT
₸2,040,670.2646
|1 IETH до THB
฿133,998.7414
|1 IETH до TWD
NT$129,541.3208
|1 IETH до CHF
Fr3,550.158
|1 IETH до HKD
HK$30,610.2512
|1 IETH до MAD
.د.م39,682.8772