Ціна iDypius (IDYP)
Поточна ціна iDypius (IDYP) сьогодні становить 0.00046268 USD з ринковою капіталізацією $ 110.08K USD. Ціна IDYP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iDypius:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.69 USD
- зміна ціни iDypius протягом дня — -2.89%
- циркуляційна пропозиція – 237.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iDypius до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни iDypius до USD становила $ +0.0001094075.
За останні 60 днів зміна ціни iDypius до USD становила $ -0.0001014456.
За останні 90 днів зміна ціни iDypius до USD становила $ -0.0008037002866028347.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.89%
|30 днів
|$ +0.0001094075
|+23.65%
|60 днів
|$ -0.0001014456
|-21.92%
|90 днів
|$ -0.0008037002866028347
|-63.46%
Останній аналіз цін iDypius: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.89%
+194.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It is a Governance token that will be available on Ethereum, Binance Smart Chain, and Avalanche chains. Later, it will be available on other chains. iDYP is an excellent investment for DYP holders who wish to get a passive income by using our products. Our new smart contracts will use iDYP as part of novel strategies, adding constant buying pressure on the DYP token and boost the rewards for the farm, buyback, and staking pools."
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