Сьогоднішня ціна iDypius (IDYP)

Поточна ціна iDypius (IDYP) сьогодні становить 0.00046268 USD з ринковою капіталізацією $ 110.08K USD. Ціна IDYP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iDypius:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.69 USD

- зміна ціни iDypius протягом дня — -2.89%

- циркуляційна пропозиція – 237.91M USD

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