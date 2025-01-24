Ціна IDRISS (IDRISS)
Поточна ціна IDRISS (IDRISS) сьогодні становить 0.00854858 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IDRISS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IDRISS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 753.85 USD
- зміна ціни IDRISS протягом дня — +2.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IDRISS до USD становила $ +0.00018982.
За останні 30 днів зміна ціни IDRISS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IDRISS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IDRISS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018982
|+2.27%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IDRISS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
+2.27%
-10.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IDRISS builds apps uniquely enabled by crypto and AI. Flagship apps include a trading copilot that provides AI-powered trading insights directly in a browser, an app for creators on Twitch and YouTube to monetize their content and unlock new ways to grow onchain, and decentralized community notes powered by humans and AI agents to verify content authenticity and detect generative AI across the internet.
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