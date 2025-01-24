Сьогоднішня ціна IDRISS (IDRISS)

Поточна ціна IDRISS (IDRISS) сьогодні становить 0.00854858 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IDRISS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IDRISS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 753.85 USD

- зміна ціни IDRISS протягом дня — +2.27%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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