Сьогоднішня ціна IdOS

Поточна ціна IdOS (IDOS) сьогодні становить $ 0.00511928, зі зміною 8.84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IDOS до USD становить $ 0.00511928 за IDOS.

IdOS наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,451,327, з циркуляційною пропозицією у 283.51M IDOS. Протягом останніх 24 годин IDOS торгувався між $ 0.00460543 (мінімум) та $ 0.00640536 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.04023862, тоді як історичний мінімум — $ 0.00424367.

У короткостроковій динаміці IDOS змінився на +1.61% за останню годину та на +8.84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 103.53K.

Ринкова інформація щодо IdOS (IDOS)

Ринкова капіталізація $ 1.45M$ 1.45M $ 1.45M Обсяг (за 24 год) $ 103.53K$ 103.53K $ 103.53K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5.12M$ 5.12M $ 5.12M Циркуляційне постачання 283.51M 283.51M 283.51M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація IdOS — $ 1.45M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 103.53K. Циркуляційна пропозиція IDOS — 283.51M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5.12M.