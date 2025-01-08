Ціна IDOODLES (IDOODLES)
Поточна ціна IDOODLES (IDOODLES) сьогодні становить 1.46 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна IDOODLES до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IDOODLES:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 106.41 USD
- зміна ціни IDOODLES протягом дня — -7.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IDOODLES до USD становила $ -0.12129348798953.
За останні 30 днів зміна ціни IDOODLES до USD становила $ +0.6606627020.
За останні 60 днів зміна ціни IDOODLES до USD становила $ +4.0116211220.
За останні 90 днів зміна ціни IDOODLES до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.12129348798953
|-7.66%
|30 днів
|$ +0.6606627020
|+45.25%
|60 днів
|$ +4.0116211220
|+274.77%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін IDOODLES: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-7.66%
-5.53%
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|1 IDOODLES до AUD
A$2.336
|1 IDOODLES до GBP
￡1.168
|1 IDOODLES до EUR
€1.4016
|1 IDOODLES до USD
$1.46
|1 IDOODLES до MYR
RM6.5554
|1 IDOODLES до TRY
₺51.5818
|1 IDOODLES до JPY
¥230.972
|1 IDOODLES до RUB
₽156.585
|1 IDOODLES до INR
₹125.2972
|1 IDOODLES до IDR
Rp23,548.3838
|1 IDOODLES до PHP
₱85.191
|1 IDOODLES до EGP
￡E.73.949
|1 IDOODLES до BRL
R$8.906
|1 IDOODLES до CAD
C$2.0878
|1 IDOODLES до BDT
৳177.828
|1 IDOODLES до NGN
₦2,256.5614
|1 IDOODLES до UAH
₴62.1084
|1 IDOODLES до VES
Bs77.38
|1 IDOODLES до PKR
Rs409.1796
|1 IDOODLES до KZT
₸776.1798
|1 IDOODLES до THB
฿50.5452
|1 IDOODLES до TWD
NT$47.9902
|1 IDOODLES до CHF
Fr1.314
|1 IDOODLES до HKD
HK$11.3442
|1 IDOODLES до MAD
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