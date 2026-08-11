Сьогоднішня ціна IdleMine

Поточна ціна IdleMine (IDLE) сьогодні становить $ 0,00164581, зі зміною 1,66% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IDLE до USD становить $ 0,00164581 за IDLE.

IdleMine наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 458 058, з циркуляційною пропозицією у 4,80B IDLE. Протягом останніх 24 годин IDLE торгувався між $ 0,00163137 (мінімум) та $ 0,00167406 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00337292, тоді як історичний мінімум — $ 0,00143129.

У короткостроковій динаміці IDLE змінився на -0,98% за останню годину та на +4,31% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 145,25K.

Ринкова інформація щодо IdleMine (IDLE)

Ринкова капіталізація $ 16,46M$ 16,46M $ 16,46M Обсяг (за 24 год) $ 145,25K$ 145,25K $ 145,25K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,46M$ 16,46M $ 16,46M Циркуляційне постачання 4,80B 4,80B 4,80B Загальна пропозиція 9 999 988 644,374918 9 999 988 644,374918 9 999 988 644,374918

Поточна ринкова капіталізація IdleMine — $ 16,46M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 145,25K. Циркуляційна пропозиція IDLE — 4,80B, зі загальною пропозицією 9999988644.374918. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,46M.