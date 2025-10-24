Актуальна ціна Idle Network сьогодні становить 0,01174839 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IDLE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IDLE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Idle Network сьогодні становить 0,01174839 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни IDLE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни IDLE на MEXC вже зараз.

Докладніше про IDLE

Інформація про ціну IDLE

Офіційний вебсайт IDLE

Токеноміка IDLE

Прогноз ціни IDLE

Логотип Idle Network

Ціна Idle Network (IDLE)

Актуальна ціна 1 IDLE до USD:

-11,20%1D
USD
Графік ціни Idle Network (IDLE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:18:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Idle Network (IDLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

+0,06%

-11,47%

-49,97%

-49,97%

Актуальна ціна Idle Network (IDLE) становить $0,01174839. За останні 24 години IDLE торгувався між мінімумом у $ 0,0113217 і максимумом у $ 0,01340246, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IDLE становить $ 1,74, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00144241.

Що стосується короткострокових результатів, то IDLE змінився на +0,06% за останню годину, -11,47% за 24 години та на -49,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Idle Network (IDLE)

Поточна ринкова капіталізація Idle Network — $ 872,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IDLE — 74,30M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,17M.

Історія ціни Idle Network (IDLE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Idle Network до USD становила $ -0,00152299599593639.
За останні 30 днів зміна ціни Idle Network до USD становила $ -0,0112135421.
За останні 60 днів зміна ціни Idle Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Idle Network до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,00152299599593639-11,47%
30 днів$ -0,0112135421-95,44%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Idle Network (IDLE)

Idle Network is building the solution to the trillion dollar problem by providing the infrastructure to bring idle devices on-chain and transform them into collateral for AI-optimized on-chain yield. We’re building a platform where anyone from the largest global blue chip enterprises down to solo individuals can earn from their idle devices without needing Web3 knowledge, complex wallet management, or any technical expertise.

As robotics and physical AI come online, Idle Network turns downtime into yield. Meanwhile we also allow supporting infrastructure for AI operations like MCUs, IOT devices, compute, storage, and bandwidth to be routed into Omni-Platform MetaVaults on Base.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Idle Network (IDLE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Idle Network (USD)

Скільки коштуватиме Idle Network (IDLE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Idle Network (IDLE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Idle Network.

Перегляньте прогноз ціни Idle Network вже зараз!

IDLE до місцевих валют

Токеноміка Idle Network (IDLE)

Розуміння токеноміки Idle Network (IDLE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена IDLE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Idle Network (IDLE)

Скільки сьогодні коштує Idle Network (IDLE)?
Актуальна ціна IDLE у USD становить 0,01174839 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна IDLE до USD?
Поточна ціна IDLE до USD — $ 0,01174839. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Idle Network?
Ринкова капіталізація IDLE — $ 872,44K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція IDLE?
Циркуляційна пропозиція IDLE — 74,30M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) IDLE?
IDLE досяг історичної максимальної ціни у 1,74 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) IDLE?
Історична мінімальна ціна IDLE становила 0,00144241 USD.
Який обсяг торгівлі IDLE?
Актуальний обсяг торгівлі IDLE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна IDLE цього року?
IDLE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни IDLE для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.