Інформація щодо ціни Idle Network (IDLE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,0113217 $ 0,0113217 $ 0,0113217 Мін. за 24 год $ 0,01340246 $ 0,01340246 $ 0,01340246 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,0113217$ 0,0113217 $ 0,0113217 Макс. за 24 год $ 0,01340246$ 0,01340246 $ 0,01340246 Рекордний максимум $ 1,74$ 1,74 $ 1,74 Найнижча ціна $ 0,00144241$ 0,00144241 $ 0,00144241 Зміна ціни (за 1 год) +0,06% Зміна ціни (1 дн.) -11,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -49,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -49,97%

Актуальна ціна Idle Network (IDLE) становить $0,01174839. За останні 24 години IDLE торгувався між мінімумом у $ 0,0113217 і максимумом у $ 0,01340246, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IDLE становить $ 1,74, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00144241.

Що стосується короткострокових результатів, то IDLE змінився на +0,06% за останню годину, -11,47% за 24 години та на -49,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Idle Network (IDLE)

Ринкова капіталізація $ 872,44K$ 872,44K $ 872,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,17M$ 1,17M $ 1,17M Циркуляційне постачання 74,30M 74,30M 74,30M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Idle Network — $ 872,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IDLE — 74,30M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,17M.