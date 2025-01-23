Сьогоднішня ціна Idle Finance (IDLE)

Поточна ціна Idle Finance (IDLE) сьогодні становить 0.02096424 USD з ринковою капіталізацією $ 180.61K USD. Ціна IDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Idle Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54K USD

- зміна ціни Idle Finance протягом дня — +28.03%

- циркуляційна пропозиція – 8.61M USD

Отримуйте оновлення цін IDLE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IDLE.