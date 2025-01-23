Ціна Idle Finance (IDLE)
Поточна ціна Idle Finance (IDLE) сьогодні становить 0.02096424 USD з ринковою капіталізацією $ 180.61K USD. Ціна IDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Idle Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54K USD
- зміна ціни Idle Finance протягом дня — +28.03%
- циркуляційна пропозиція – 8.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Idle Finance до USD становила $ +0.00458989.
За останні 30 днів зміна ціни Idle Finance до USD становила $ -0.0201907308.
За останні 60 днів зміна ціни Idle Finance до USD становила $ -0.0199910883.
За останні 90 днів зміна ціни Idle Finance до USD становила $ -0.22534777728677202.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00458989
|+28.03%
|30 днів
|$ -0.0201907308
|-96.31%
|60 днів
|$ -0.0199910883
|-95.35%
|90 днів
|$ -0.22534777728677202
|-91.48%
Останній аналіз цін Idle Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+28.03%
-96.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol’s future developments.
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