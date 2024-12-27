Сьогоднішня ціна IDLE (IDLE)

Поточна ціна IDLE (IDLE) сьогодні становить 0.607109 USD з ринковою капіталізацією $ 5.23M USD. Ціна IDLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IDLE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.85K USD

- зміна ціни IDLE протягом дня — +127.01%

- циркуляційна пропозиція – 8.61M USD

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