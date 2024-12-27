Сьогоднішня ціна Idexo (IDO)

Поточна ціна Idexo (IDO) сьогодні становить 0.02226997 USD з ринковою капіталізацією $ 1.72M USD. Ціна IDO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Idexo:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.72K USD

- зміна ціни Idexo протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 77.24M USD

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