Ціна Idena (IDNA)
Поточна ціна Idena (IDNA) сьогодні становить 0.00550668 USD з ринковою капіталізацією $ 406.34K USD. Ціна IDNA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Idena:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.23K USD
- зміна ціни Idena протягом дня — +1.46%
- циркуляційна пропозиція – 73.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Idena до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Idena до USD становила $ -0.0003818403.
За останні 60 днів зміна ціни Idena до USD становила $ -0.0001685682.
За останні 90 днів зміна ціни Idena до USD становила $ -0.004308394502038251.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.46%
|30 днів
|$ -0.0003818403
|-6.93%
|60 днів
|$ -0.0001685682
|-3.06%
|90 днів
|$ -0.004308394502038251
|-43.89%
Останній аналіз цін Idena: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+1.46%
+1.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power.
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