Сьогоднішня ціна Idena (IDNA)

Поточна ціна Idena (IDNA) сьогодні становить 0.00550668 USD з ринковою капіталізацією $ 406.34K USD. Ціна IDNA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Idena:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.23K USD

- зміна ціни Idena протягом дня — +1.46%

- циркуляційна пропозиція – 73.79M USD

Отримуйте оновлення цін IDNA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IDNA.