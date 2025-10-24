Інформація щодо ціни Ideaology (IDEA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,963831$ 0,963831 $ 0,963831 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,51% Зміна ціни (1 дн.) +25,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,30% Зміна ціни (за 7 дн.) -29,30%

Актуальна ціна Ideaology (IDEA) становить --. За останні 24 години IDEA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум IDEA становить $ 0,963831, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то IDEA змінився на +2,51% за останню годину, +25,56% за 24 години та на -29,30% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ideaology (IDEA)

Ринкова капіталізація $ 13,08K$ 13,08K $ 13,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,08K$ 13,08K $ 13,08K Циркуляційне постачання 500,00M 500,00M 500,00M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ideaology — $ 13,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція IDEA — 500,00M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,08K.