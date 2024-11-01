Токеноміка IDCHAIN (DCT) Дізнайтеся ключову інформацію про IDCHAIN (DCT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація IDCHAIN (DCT) Purpose IDCHAIN (DCT) was created to address key challenges in digital identity verification and event ticketing. By leveraging blockchain’s decentralized nature, IDCHAIN aims to provide a secure and transparent solution for managing identities and verifying ticket authenticity. Its primary goal is to eliminate reliance on intermediaries in these areas, thereby reducing fraud, ensuring data privacy, and giving users control over their personal information. Function IDCHAIN operates on a decentralized Proof-of-Stake (PoS) and masternode-based blockchain network, which allows for efficient transaction validation and enhanced network security. Through its PoS and masternode architecture, IDCHAIN achieves a balance between energy efficiency, scalability, and reliability. This consensus model enables IDCHAIN to validate transactions securely, support decentralized governance, and facilitate an eco-friendly blockchain infrastructure that minimizes energy consumption compared to traditional systems. Utility The DCT token serves as the core currency within the IDCHAIN ecosystem, empowering users to engage in various platform activities: Identity Management: Users can manage and verify their digital identities securely on the IDCHAIN network, safeguarding their data privacy and autonomy. Event Ticketing: DCT facilitates a transparent, blockchain-based ticketing system, enabling users to authenticate and manage tickets without the risk of fraud or counterfeit. Community-Driven Governance: DCT supports a community-led governance model where masternode operators can vote on network decisions, ensuring that the platform evolves according to user needs and interests. Офіційний вебсайт: https://idchaingroup.com/ Whitepaper: https://idchaingroup.com/wp-content/uploads/2024/11/IDCHAIN-WHITEPAPER-2024-ENGLISH-VERSION-2.pdf Купити DCT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни IDCHAIN (DCT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена IDCHAIN (DCT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 81.01 $ 81.01 $ 81.01 Загальна пропозиція: $ 113.77M $ 113.77M $ 113.77M Циркуляційна пропозиція: $ 53.63M $ 53.63M $ 53.63M FDV (повністю розведена вартість): $ 171.84 $ 171.84 $ 171.84 Історичний максимум: $ 0.04295662 $ 0.04295662 $ 0.04295662 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну IDCHAIN (DCT)

Токеноміка IDCHAIN (DCT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки IDCHAIN (DCT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DCT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DCT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DCT, досліджуйте ціну токена DCT в реальному часі!

Прогноз ціни DCT Хочете знати, куди рухається DCT? Наша сторінка прогнозу ціни DCT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DCT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!