Сьогоднішня ціна IDCHAIN (DCT)

Поточна ціна IDCHAIN (DCT) сьогодні становить 0.0042028 USD з ринковою капіталізацією $ 225.42K USD. Ціна DCT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IDCHAIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48K USD

- зміна ціни IDCHAIN протягом дня — +0.47%

- циркуляційна пропозиція – 53.63M USD

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