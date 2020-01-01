Токеноміка Idavoll DAO (IDV) Дізнайтеся ключову інформацію про Idavoll DAO (IDV), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Idavoll DAO (IDV) Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions. Офіційний вебсайт: https://idavoll.network/ Купити IDV зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Idavoll DAO (IDV) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Idavoll DAO (IDV), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 100,73K $ 100,73K $ 100,73K Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 789,04M $ 789,04M $ 789,04M FDV (повністю розведена вартість): $ 255,32K $ 255,32K $ 255,32K Історичний максимум: $ 0,382351 $ 0,382351 $ 0,382351 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00012763 $ 0,00012763 $ 0,00012763 Дізнайтеся більше про ціну Idavoll DAO (IDV)

Токеноміка Idavoll DAO (IDV): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Idavoll DAO (IDV) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IDV, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IDV, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IDV, досліджуйте ціну токена IDV в реальному часі!

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