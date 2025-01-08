Ціна Idavoll DAO (IDV)
Поточна ціна Idavoll DAO (IDV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110.44K USD. Ціна IDV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Idavoll DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 497.63 USD
- зміна ціни Idavoll DAO протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 789.04M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Idavoll DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Idavoll DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Idavoll DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Idavoll DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.04%
|30 днів
|$ 0
|-5.26%
|60 днів
|$ 0
|+3.27%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Idavoll DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
-0.04%
+0.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Idavoll Network is a decentralized organization platform that provides infrastructure and services to users of the Idavoll Network and Polkadot ParaChains. Each Idavoll Network’s individual organization exists as a set of modules that define the organization’s stakeholders and their associated rights and privileges. Idavoll Network will implement Idavoll Court in the future, developed and maintained by Idavoll Network token holders. The Idavoll Court can be used by organizations to resolve subjective disputes with binary outcomes utilizing Idavoll’s unique on-chain solutions.
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