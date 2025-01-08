Сьогоднішня ціна Idavoll DAO (IDV)

Поточна ціна Idavoll DAO (IDV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 110.44K USD. Ціна IDV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Idavoll DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 497.63 USD

- зміна ціни Idavoll DAO протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 789.04M USD

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