Сьогоднішня ціна IcyCRO (ICY)

Поточна ціна IcyCRO (ICY) сьогодні становить 0.04100148 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IcyCRO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.29 USD

- зміна ціни IcyCRO протягом дня — -1.50%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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