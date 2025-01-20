Ціна IcyCRO (ICY)
Поточна ціна IcyCRO (ICY) сьогодні становить 0.04100148 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IcyCRO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.29 USD
- зміна ціни IcyCRO протягом дня — -1.50%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IcyCRO до USD становила $ -0.00062507323403522.
За останні 30 днів зміна ціни IcyCRO до USD становила $ -0.0039102455.
За останні 60 днів зміна ціни IcyCRO до USD становила $ -0.0080968082.
За останні 90 днів зміна ціни IcyCRO до USD становила $ +0.015593796906563533.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00062507323403522
|-1.50%
|30 днів
|$ -0.0039102455
|-9.53%
|60 днів
|$ -0.0080968082
|-19.74%
|90 днів
|$ +0.015593796906563533
|+61.37%
Останній аналіз цін IcyCRO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-1.50%
-0.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
IcyCRO is a community validator and token project from Cronos to all of Cosmos. Launched in November 2021. Validators, relayers, delegator rescues and continuous building. IcyCRO has been recognized as one of the top projects of Cosmos and ICY is our community token.
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