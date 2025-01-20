Ціна ICPSwap Token (ICS)
Поточна ціна ICPSwap Token (ICS) сьогодні становить 0.01522544 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ICPSwap Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.84K USD
- зміна ціни ICPSwap Token протягом дня — -9.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ICPSwap Token до USD становила $ -0.00153031403018185.
За останні 30 днів зміна ціни ICPSwap Token до USD становила $ -0.0008687986.
За останні 60 днів зміна ціни ICPSwap Token до USD становила $ +0.0004925277.
За останні 90 днів зміна ціни ICPSwap Token до USD становила $ -0.003980630576152482.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00153031403018185
|-9.13%
|30 днів
|$ -0.0008687986
|-5.70%
|60 днів
|$ +0.0004925277
|+3.23%
|90 днів
|$ -0.003980630576152482
|-20.72%
Останній аналіз цін ICPSwap Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.93%
-9.13%
-5.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
ICPSwap Token (ICS) is the ICPSwap platform token. ICPSwap stands as the native, pioneering, and premier Decentralized Exchange (DEX) within the Internet Computer Protocol (ICP) ecosystem, providing an extensive array of financial and market services. And ICS tokens boast an infinite burning mechanism. All revenue generated by ICPSwap, including swap fees, Launchpad, staking pools, Farms, token minting fees, and more) will be directed to the ICS burning canister for repurchasing and burning ICS tokens.
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