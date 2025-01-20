Сьогоднішня ціна ICPSwap Token (ICS)

Поточна ціна ICPSwap Token (ICS) сьогодні становить 0.01522544 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ICPSwap Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.84K USD

- зміна ціни ICPSwap Token протягом дня — -9.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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