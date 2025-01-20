Ціна ICPI (ICPI)
Поточна ціна ICPI (ICPI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ICPI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 232.32 USD
- зміна ціни ICPI протягом дня — -51.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ICPI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ICPI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ICPI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ICPI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-51.13%
|30 днів
|$ 0
|-34.38%
|60 днів
|$ 0
|+23.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ICPI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.63%
-51.13%
-48.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing ICPI-20: A New Era in Token Creation and Distribution Overview: ICPI-20 represents a significant advancement in the realm of digital tokens within the Internet Computer (IC) ecosystem. Drawing inspiration from the Internet Computer's ICRC standards and Bitcoin's BRC-20, ICPI-20 is an innovative and experimental token standard designed to facilitate the creation and transfer of fungible tokens. Key Features: Innovative Token Standard: ICPI-20 combines the best aspects of ICRC and BRC-20 standards, offering a unique approach to token creation and management. Facilitating Token Creation: The standard simplifies the process of developing and transferring fungible tokens, making it more accessible for developers. Fair Distribution: Emphasizing equitable access, ICPI-20 ensures that all participants have fair opportunities in the token creation and distribution process. Decentralization and Community-Driven: The protocol aligns with the ethos of decentralization, removing central points of control and fostering a democratic and transparent token economy. Community Empowerment: ICPI-20 is deeply rooted in a community-driven philosophy, empowering users to actively participate in the development and governance of the token standard. Impact on the ICP Ecosystem: Enhanced Accessibility: By simplifying token creation, ICPI-20 opens new possibilities for developers and users within the ICP ecosystem. Promoting Innovation: The standard encourages innovative applications and use-cases for digital assets on the Internet Computer platform. Building a Thriving Economy: ICPI-20 aims to create a more inclusive, fair, and decentralized environment for digital assets, contributing to a vibrant token economy. Conclusion: ICPI-20 is more than just a token standard; it's a testament to the power of community collaboration and innovation in the blockchain space. As it continues to evolve, ICPI-20 is poised to play a pivotal role in shaping the future of digital assets on t
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