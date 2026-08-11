Сьогоднішня ціна ICPanda DAO

Поточна ціна ICPanda DAO (PANDA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PANDA до USD становить $ 0 за PANDA.

ICPanda DAO наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 424 603, з циркуляційною пропозицією у 814,82M PANDA. Протягом останніх 24 годин PANDA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,02442884, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PANDA змінився на -0,32% за останню годину та на -4,08% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 219,18.

Ринкова інформація щодо ICPanda DAO (PANDA)

Ринкова капіталізація $ 424,60K$ 424,60K $ 424,60K Обсяг (за 24 год) $ 219,18$ 219,18 $ 219,18 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 539,25K$ 539,25K $ 539,25K Циркуляційне постачання 814,82M 814,82M 814,82M Загальна пропозиція 1 034 818 195,0 1 034 818 195,0 1 034 818 195,0

Поточна ринкова капіталізація ICPanda DAO — $ 424,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 219,18. Циркуляційна пропозиція PANDA — 814,82M, зі загальною пропозицією 1034818195.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 539,25K.