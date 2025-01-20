Ціна Icosa (ICSA)
Поточна ціна Icosa (ICSA) сьогодні становить 0.068389 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICSA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Icosa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.71K USD
- зміна ціни Icosa протягом дня — +1.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Icosa до USD становила $ +0.00117588.
За останні 30 днів зміна ціни Icosa до USD становила $ -0.0377389582.
За останні 60 днів зміна ціни Icosa до USD становила $ -0.0212360838.
За останні 90 днів зміна ціни Icosa до USD становила $ -0.01801550716721997.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00117588
|+1.75%
|30 днів
|$ -0.0377389582
|-55.18%
|60 днів
|$ -0.0212360838
|-31.05%
|90 днів
|$ -0.01801550716721997
|-20.85%
Останній аналіз цін Icosa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.06%
+1.75%
-7.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Icosa (ICSA) is a protocol which builds upon the Hedron protocol to add HDRN staking and additional incentives for staking HEX as well as jumpstarting the Hedron borrowing system. Icosa is built by the same team behind the Hedron protocol, ensuring seamless integration.
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