Сьогоднішня ціна Icosa (ICSA)

Поточна ціна Icosa (ICSA) сьогодні становить 0.068389 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICSA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Icosa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.71K USD

- зміна ціни Icosa протягом дня — +1.75%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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