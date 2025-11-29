Що таке $IPAX

Токеноміка та аналіз ціни Icopax ($IPAX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Icopax ($IPAX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 387,17K $ 387,17K $ 387,17K Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 387,17K $ 387,17K $ 387,17K Історичний максимум: $ 0,054483 $ 0,054483 $ 0,054483 Історичний мінімум: $ 0,00117086 $ 0,00117086 $ 0,00117086 Поточна ціна: $ 0,00129123 $ 0,00129123 $ 0,00129123 Дізнайтеся більше про ціну Icopax ($IPAX) Купити $IPAX зараз!

Інформація Icopax ($IPAX) Офіційний вебсайт: https://www.icopax.com/ Whitepaper: https://icopax.gitbook.io/icopax-docs

Токеноміка Icopax ($IPAX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Icopax ($IPAX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $IPAX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $IPAX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $IPAX, досліджуйте ціну токена $IPAX в реальному часі!

Прогноз ціни $IPAX Хочете знати, куди рухається $IPAX? Наша сторінка прогнозу ціни $IPAX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена $IPAX зараз!

