Інформація щодо ціни Icopax ($IPAX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00449914 $ 0,00449914 $ 0,00449914 Мін. за 24 год $ 0,00651487 $ 0,00651487 $ 0,00651487 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00449914$ 0,00449914 $ 0,00449914 Макс. за 24 год $ 0,00651487$ 0,00651487 $ 0,00651487 Рекордний максимум $ 0,054483$ 0,054483 $ 0,054483 Найнижча ціна $ 0,00196323$ 0,00196323 $ 0,00196323 Зміна ціни (за 1 год) -0,08% Зміна ціни (1 дн.) +2,27% Зміна ціни (за 7 дн.) -35,46% Зміна ціни (за 7 дн.) -35,46%

Актуальна ціна Icopax ($IPAX) становить $0,0047984. За останні 24 години $IPAX торгувався між мінімумом у $ 0,00449914 і максимумом у $ 0,00651487, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $IPAX становить $ 0,054483, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00196323.

Що стосується короткострокових результатів, то $IPAX змінився на -0,08% за останню годину, +2,27% за 24 години та на -35,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Icopax ($IPAX)

Ринкова капіталізація $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,44M$ 1,44M $ 1,44M Циркуляційне постачання 300,00M 300,00M 300,00M Загальна пропозиція 300 000 000,0 300 000 000,0 300 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Icopax — $ 1,44M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $IPAX — 300,00M, зі загальною пропозицією 300000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,44M.