Токеноміка ICON (ICX) Дізнайтеся ключову інформацію про ICON (ICX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ICON (ICX) Founded in August 2017, ICON has spent many years fostering its L1 ecosystem and pushing for sustainable cross-chain development infrastructure. As many apps experience cross-chain difficulties today, ICON recognizes the frustration regarding the complexity involved with security, scaling and speed in cross-chain environments. Apps use ICON to operate cross-chain seamlessly, build momentum and gain a solid reputation. ICON's Cross-Chain Framework helps to simplify cross-chain development with its easy-to-use xCall General Message Passing and connections to secure bridging protocols. Visit the ICON Community website for an up to date overview of connected blockchains. Check out the documentation and see if your favorite application is compatible with the ICON Cross-Chain Framework! What Makes ICON Unique? The ICON Cross-Chain Framework consists of a robust L1 blockchain, xCall General Message Passing and a growing list of connected blockchains and integrated bridging protocols. ICON's native ICX coin fuels this interoperability by acting as the L1 gas token, xCall cross-chain fee token with associated applications. A sizeable percentage of all these fees collected in ICX are burned. Buying ICX (with fiat) is easy on big centralized exchanges, decentralized exchanges and even in-wallet. Офіційний вебсайт: https://icon.community/ Whitepaper: https://icon.community/assets/btp-litepaper.pdf Купити ICX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ICON (ICX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ICON (ICX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 129,09M $ 129,09M $ 129,09M Загальна пропозиція: $ 1,08B $ 1,08B $ 1,08B Циркуляційна пропозиція: $ 1,07B $ 1,07B $ 1,07B FDV (повністю розведена вартість): $ 130,75M $ 130,75M $ 130,75M Історичний максимум: $ 13,16 $ 13,16 $ 13,16 Історичний мінімум: $ 0,070768 $ 0,070768 $ 0,070768 Поточна ціна: $ 0,121217 $ 0,121217 $ 0,121217 Дізнайтеся більше про ціну ICON (ICX)

Токеноміка ICON (ICX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ICON (ICX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ICX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ICX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ICX, досліджуйте ціну токена ICX в реальному часі!

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