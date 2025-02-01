Ціна iComPneT (CPT)
Поточна ціна iComPneT (CPT) сьогодні становить 0.03689618 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iComPneT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.24K USD
- зміна ціни iComPneT протягом дня — +5.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iComPneT до USD становила $ +0.00207835.
За останні 30 днів зміна ціни iComPneT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни iComPneT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни iComPneT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00207835
|+5.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін iComPneT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+5.97%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Icompnet is a forward-thinking platform dedicated to eco-friendly Chia cryptocurrency mining, utilizing the innovative Proof of Space and Time protocol. The project enables users to engage in energy-efficient mining while earning rewards in the form of CPT tokens. These tokens can be used for staking, trading, and as a part of the growing Icompnet ecosystem, allowing for passive income opportunities. Icompnet is committed to sustainability by minimizing energy consumption while providing users with accessible, low-cost mining solutions.
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