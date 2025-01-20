Сьогоднішня ціна ICLighthouse DAO (ICL)

Поточна ціна ICLighthouse DAO (ICL) сьогодні становить 0.101871 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ICLighthouse DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 388.81 USD

- зміна ціни ICLighthouse DAO протягом дня — -3.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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