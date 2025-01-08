Сьогоднішня ціна Iceleia (ICE)

Поточна ціна Iceleia (ICE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.92K USD. Ціна ICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Iceleia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.44 USD

- зміна ціни Iceleia протягом дня — -1.02%

- циркуляційна пропозиція – 971.18M USD

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