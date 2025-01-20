Сьогоднішня ціна IceCreamSwap WCORE (WCORE)

Поточна ціна IceCreamSwap WCORE (WCORE) сьогодні становить 0.840463 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IceCreamSwap WCORE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.33K USD

- зміна ціни IceCreamSwap WCORE протягом дня — -10.81%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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