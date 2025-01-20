Ціна IceCreamSwap WCORE (WCORE)
Поточна ціна IceCreamSwap WCORE (WCORE) сьогодні становить 0.840463 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WCORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності IceCreamSwap WCORE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 136.33K USD
- зміна ціни IceCreamSwap WCORE протягом дня — -10.81%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IceCreamSwap WCORE до USD становила $ -0.1019117397555774.
За останні 30 днів зміна ціни IceCreamSwap WCORE до USD становила $ -0.2291471101.
За останні 60 днів зміна ціни IceCreamSwap WCORE до USD становила $ -0.0775965028.
За останні 90 днів зміна ціни IceCreamSwap WCORE до USD становила $ -0.1165837721763966.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1019117397555774
|-10.81%
|30 днів
|$ -0.2291471101
|-27.26%
|60 днів
|$ -0.0775965028
|-9.23%
|90 днів
|$ -0.1165837721763966
|-12.18%
Останній аналіз цін IceCreamSwap WCORE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-10.81%
-13.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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