Сьогоднішня ціна IceCreamSwap (ICE)

Поточна ціна IceCreamSwap (ICE) сьогодні становить 0.454629 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності IceCreamSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 748.67 USD

- зміна ціни IceCreamSwap протягом дня — -8.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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