Сьогоднішня ціна IceCream AI

Поточна ціна IceCream AI (ICECREAM) сьогодні становить $ 0.00171434, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ICECREAM до USD становить $ 0.00171434 за ICECREAM.

IceCream AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,714,335, з циркуляційною пропозицією у 1.00B ICECREAM. Протягом останніх 24 годин ICECREAM торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02398919, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ICECREAM змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7.48.

Ринкова інформація щодо IceCream AI (ICECREAM)

Ринкова капіталізація $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Обсяг (за 24 год) $ 7.48$ 7.48 $ 7.48 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.71M$ 1.71M $ 1.71M Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація IceCream AI — $ 1.71M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7.48. Циркуляційна пропозиція ICECREAM — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.71M.