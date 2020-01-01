Токеноміка Ice Open Network (ICE) Дізнайтеся ключову інформацію про Ice Open Network (ICE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ice Open Network (ICE) Ice is the newest digital currency that you can mine for free using your phone The Ice project has been imagined to bring back trust in digital assets and deliver a true sense of community for users who don’t have the financial resources to mine Bitcoin or are simply too late to enter the game. Офіційний вебсайт: https://ice.io/ Whitepaper: https://ice.io/whitepaper Купити ICE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ice Open Network (ICE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ice Open Network (ICE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 37,93M $ 37,93M $ 37,93M Загальна пропозиція: $ 21,15B $ 21,15B $ 21,15B Циркуляційна пропозиція: $ 6,79B $ 6,79B $ 6,79B FDV (повністю розведена вартість): $ 118,09M $ 118,09M $ 118,09M Історичний максимум: $ 0,01587896 $ 0,01587896 $ 0,01587896 Історичний мінімум: $ 0,0027547 $ 0,0027547 $ 0,0027547 Поточна ціна: $ 0,00558244 $ 0,00558244 $ 0,00558244 Дізнайтеся більше про ціну Ice Open Network (ICE)

Токеноміка Ice Open Network (ICE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ice Open Network (ICE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ICE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ICE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ICE, досліджуйте ціну токена ICE в реальному часі!

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