Сьогоднішня ціна Ice Open Network (ICE)

Поточна ціна Ice Open Network (ICE) сьогодні становить 0.00598477 USD з ринковою капіталізацією $ 40.68M USD. Ціна ICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ice Open Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.20M USD

- зміна ціни Ice Open Network протягом дня — +2.65%

- циркуляційна пропозиція – 6.79B USD

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