Ціна ICE LAND on ETH (ICELAND)
Поточна ціна ICE LAND on ETH (ICELAND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICELAND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ICE LAND on ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.76K USD
- зміна ціни ICE LAND on ETH протягом дня — -8.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ICE LAND on ETH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ICE LAND on ETH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни ICE LAND on ETH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни ICE LAND on ETH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.97%
|30 днів
|$ 0
|-4.04%
|60 днів
|$ 0
|+196.94%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін ICE LAND on ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
-8.97%
-19.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ice Land represents the 0x420 culture and shows the good side of facing life, not taking problems too seriously and always looking for the best solution to handle things. Ice Land aims to follow the footsteps of his 0x67 version, He thinks it’s going to be a very fun journey with a lot of smoke.
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