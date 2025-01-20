Сьогоднішня ціна ICE LAND on ETH (ICELAND)

Поточна ціна ICE LAND on ETH (ICELAND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ICELAND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ICE LAND on ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.76K USD

- зміна ціни ICE LAND on ETH протягом дня — -8.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ICELAND до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ICELAND.