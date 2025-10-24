Актуальна ціна Ice Land сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ICELAND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ICELAND на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Ice Land сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ICELAND до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ICELAND на MEXC вже зараз.

Докладніше про ICELAND

Інформація про ціну ICELAND

Офіційний вебсайт ICELAND

Токеноміка ICELAND

Прогноз ціни ICELAND

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Ice Land

Ціна Ice Land (ICELAND)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ICELAND до USD:

--
----
-1,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ice Land (ICELAND) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:18:28 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Ice Land (ICELAND) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,03%

-1,02%

-8,98%

-8,98%

Актуальна ціна Ice Land (ICELAND) становить --. За останні 24 години ICELAND торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ICELAND становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ICELAND змінився на +0,03% за останню годину, -1,02% за 24 години та на -8,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Ice Land (ICELAND)

$ 230,86K
$ 230,86K$ 230,86K

--
----

$ 230,86K
$ 230,86K$ 230,86K

420,69T
420,69T 420,69T

420 690 000 000 000,0
420 690 000 000 000,0 420 690 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ice Land — $ 230,86K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ICELAND — 420,69T, зі загальною пропозицією 420690000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 230,86K.

Історія ціни Ice Land (ICELAND) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ice Land до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ice Land до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ice Land до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ice Land до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,02%
30 днів$ 0-43,66%
60 днів$ 0-68,30%
90 днів$ 0--

Що таке Ice Land (ICELAND)

Ice Land is the alter ego of Landwolf, one of the characters in Matt Furie's "Boy's Club" comic series.

For those unfamiliar with the "Boy's Club" comic series, it is a comic created by legendary artist Matt Furie, who is known for being the creator and founder of the most famous meme of all, Pepe. Pepe is one of 4 main characters in the comic along with Landwolf, Brett, and Andy. In the book, he created an alter ego persona for each of the main characters, and Ice Land is the alter ego of Landwolf.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Ice Land (ICELAND)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Ice Land (USD)

Скільки коштуватиме Ice Land (ICELAND) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Ice Land (ICELAND) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Ice Land.

Перегляньте прогноз ціни Ice Land вже зараз!

ICELAND до місцевих валют

Токеноміка Ice Land (ICELAND)

Розуміння токеноміки Ice Land (ICELAND) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ICELAND зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Ice Land (ICELAND)

Скільки сьогодні коштує Ice Land (ICELAND)?
Актуальна ціна ICELAND у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ICELAND до USD?
Поточна ціна ICELAND до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Ice Land?
Ринкова капіталізація ICELAND — $ 230,86K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ICELAND?
Циркуляційна пропозиція ICELAND — 420,69T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ICELAND?
ICELAND досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ICELAND?
Історична мінімальна ціна ICELAND становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ICELAND?
Актуальний обсяг торгівлі ICELAND за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ICELAND цього року?
ICELAND може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ICELAND для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:18:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ice Land (ICELAND)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.