Сьогоднішня ціна Ice (ICE)

Поточна ціна Ice (ICE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 31.87K USD. Ціна ICE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ice:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.09K USD

- зміна ціни Ice протягом дня — -3.28%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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