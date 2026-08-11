Сьогоднішня ціна ICCM

Поточна ціна ICCM (ICCM) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ICCM до USD становить $ 0 за ICCM.

ICCM наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 087,56, з циркуляційною пропозицією у 441,02M ICCM. Протягом останніх 24 годин ICCM торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ICCM змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо ICCM (ICCM)

Ринкова капіталізація $ 15,09K$ 15,09K $ 15,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,09K$ 15,09K $ 15,09K Циркуляційне постачання 441,02M 441,02M 441,02M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ICCM — $ 15,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ICCM — 441,02M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,09K.