Токеноміка iBTC Network (IBTC) Дізнайтеся ключову інформацію про iBTC Network (IBTC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація iBTC Network (IBTC) iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized. Офіційний вебсайт: https://www.ibtc.network/ Купити IBTC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни iBTC Network (IBTC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена iBTC Network (IBTC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,76M $ 3,76M $ 3,76M Загальна пропозиція: $ 35,58 $ 35,58 $ 35,58 Циркуляційна пропозиція: $ 35,58 $ 35,58 $ 35,58 FDV (повністю розведена вартість): $ 3,76M $ 3,76M $ 3,76M Історичний максимум: $ 656 686 $ 656 686 $ 656 686 Історичний мінімум: $ 49 611 $ 49 611 $ 49 611 Поточна ціна: $ 105 596 $ 105 596 $ 105 596 Дізнайтеся більше про ціну iBTC Network (IBTC)

Токеноміка iBTC Network (IBTC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки iBTC Network (IBTC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів IBTC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів IBTC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку IBTC, досліджуйте ціну токена IBTC в реальному часі!

Прогноз ціни IBTC Хочете знати, куди рухається IBTC? Наша сторінка прогнозу ціни IBTC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена IBTC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!