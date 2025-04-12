Сьогоднішня ціна iBTC Network (IBTC)

Поточна ціна iBTC Network (IBTC) сьогодні становить 82,844 USD з ринковою капіталізацією $ 2.95M USD. Ціна IBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iBTC Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни iBTC Network протягом дня — +2.86%

- циркуляційна пропозиція – 35.58 USD

Отримуйте оновлення цін IBTC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни IBTC.