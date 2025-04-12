Ціна iBTC Network (IBTC)
Поточна ціна iBTC Network (IBTC) сьогодні становить 82,844 USD з ринковою капіталізацією $ 2.95M USD. Ціна IBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності iBTC Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни iBTC Network протягом дня — +2.86%
- циркуляційна пропозиція – 35.58 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни iBTC Network до USD становила $ +2,301.56.
За останні 30 днів зміна ціни iBTC Network до USD становила $ +478.9874392000.
За останні 60 днів зміна ціни iBTC Network до USD становила $ -12,408.0346596000.
За останні 90 днів зміна ціни iBTC Network до USD становила $ -11,088.3719154023.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,301.56
|+2.86%
|30 днів
|$ +478.9874392000
|+0.58%
|60 днів
|$ -12,408.0346596000
|-14.97%
|90 днів
|$ -11,088.3719154023
|-11.80%
Останній аналіз цін iBTC Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
+2.86%
-0.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
iBTC Network, a Bitcoin Layer 1 native wrapper, leverages a decentralized network of node operators, merchants, and custodians to provide bridgeless yield on Bitcoin. By eliminating the risks associated with centralized custodians and bridges, iBTC offers users secure, compliant, and efficient access to Bitcoin yield. Join us in our mission to make BTCFi secure, transparent, and truly decentralized.
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