Сьогоднішня ціна iBTC (IBTC)

Поточна ціна iBTC (IBTC) сьогодні становить 96,328 USD з ринковою капіталізацією $ 3.70M USD. Ціна IBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності iBTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 329.26K USD

- зміна ціни iBTC протягом дня — +0.99%

- циркуляційна пропозиція – 38.39 USD

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